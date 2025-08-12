ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋ ವಿ60 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಮನ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ - VIVO V60 WITH SNAPDRAGON

ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ವಿವೋ ವಿ60 (Vivo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 5:34 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿ60 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 120 ಹರ್ಟ್ಹ್​ ಕ್ವರ್ವ್ಡ್​​ ಅಮೊಲೆಡ್​​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜನರೇಷನ್​ 4 ಎಸ್​ಒಸಿ, 16ಜಿಪಿ ವರೆಗೆ ರ್‍ಯಾಮ್​​, 512ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

50ಎಂಪಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 90ವಾಟ್ಸ್​​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ 6,500ಎಂಎಎಚ್​​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧರಿಸಿದ ಫನ್‌ಟಚ್ ಓಎಸ್ 15 ಹೊಂದಿದ್ದು, 6,500ಎಂಎಎಚ್​​ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ವಿ60 ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ವಿವೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಝೈಸ್​​ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಐಪಿ68 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್​ ಲಭ್ಯ.

ದರಗಳ ವಿವರ: ವಿವೋ ವಿ60 ನಾಲ್ಕು ರ್‍ಯಾಮ್​​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್​ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೋನ್​ ಬೆಲೆ 36,999 ರೂ, 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್​ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 38,999 ರೂ, 12ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್​ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 40,999 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 16ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್​ + 512ಜಿಬು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿ 45,999ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಶ್ಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮೂನ್‌ಲಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ ಆಗಸ್ಟ್​ 19 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿವೋದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್​​ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸಟೆಂಡ್​ ವಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಬಂಡಲ್ಡ್​ ಡೀಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ಎಎನ್​ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವೋ ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್​ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1,499 ರೂಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿ ಶೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಿವೋ ವಿ 60 ದರ
RAM + StoragePrice
8GB RAM + 128GB storageRs 36,999
8GB RAM + 256GB storageRs 38,999
12GB RAM + 256GB storageRs 40,999
16GB RAM + 512GB storageRs 45,999

Vivo V60: Specifications

ವಿವೋ ವಿ 60- ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಸಾಧನ 120 ಹರ್ಟ್ಹ್​ ಕ್ವರ್ವ್ಡ್​​ ಅಮೊಲೆಡ್​​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5,000ನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, ಎಚ್​ಡಿಆರ್​ 10+ ಬೆಂಬಲ, ಎಸ್​ಜಿಎಸ್​ ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್​ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. 4ಎನ್​ಎಂ ಅಕ್ಟೊ- ಕೋರ್​ ಸ್ನಾಪ್​ಡ್ರಾಗನ್​ 7 ಜೆನ್​ 4 ಚಿಪ್​ಸೆಟ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ 7 ಜನರೇಷನ್​ 4 ಚಿಪ್​ ಸೆಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಾಧನವೂ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್​​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50 ಎಂಪಿ ಝೈಸ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಒಐಎಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಒಐಎಸ್​ ನೊಂದಿಗೆ 50 ಎಂಪಿ ಝೈಸ್​ ಸೂಪರ್​ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್​, 8ಎಂಪಿ ಝೈಸ್​ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್​ ಕಾಮರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

6,500ಎಂಎಎಚ್​​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 90ವಾಟ್ಸ್​​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ 6,500ಎಂಎಎಚ್​​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಐ ಇಮೇಜ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪಂಡರ್​, ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಕಾಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​, ಎಐ ಕ್ಯಾಪ್ಕ್ಷನ್​, ಎಐ ಔರಾ ಲೈಟ್​ ಪೊರ್ಟಾಯಟ್​ 2.0, ಎಐ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ ಮೂವ್​, ಎಐ ಸೂಪರ್​ಲಿಂಕ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಟರ್​ ಪ್ರೂಫ್​ ಐಪಿ69 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Vivo V60: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಾಹಿತಿ
ಡಿಸ್​​ ಪ್ಲೇ120ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಅಮೊಲೆಡ್​ | 6.77-ಇಂಚ್ ಕ್ವಾಟ್​- ಕವರ್ಡ್​ ಎಫ್​ಎಚ್​ಡಿ +
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಸ್ನಾಪ್​ಡ್ರಾಗನ್​ 7 ಜನರೇಷನ್​​ 4
ರ್ಯಾಮ್​+ ಸ್ಟೋರೆಜ್​16ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್​ | 512ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​
ರೇರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ50ಎಂಪಿ + 50ಎಂಪಿ + 8ಎಂಪಿ
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ50ಎಂಪಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ6,500ಎಂಎಎಚ್​
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ90ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಫನ್​ಟಚ್​ ಒಎಸ್​ 15 ಬೇಸ್ಡ್​ ಒನ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ 15

