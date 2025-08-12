ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿ60 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 120 ಹರ್ಟ್ಹ್ ಕ್ವರ್ವ್ಡ್ ಅಮೊಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜನರೇಷನ್ 4 ಎಸ್ಒಸಿ, 16ಜಿಪಿ ವರೆಗೆ ರ್ಯಾಮ್, 512ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
50ಎಂಪಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 90ವಾಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,500ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧರಿಸಿದ ಫನ್ಟಚ್ ಓಎಸ್ 15 ಹೊಂದಿದ್ದು, 6,500ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ವಿ60 ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ವಿವೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಝೈಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಐಪಿ68 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯ.
ದರಗಳ ವಿವರ: ವಿವೋ ವಿ60 ನಾಲ್ಕು ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ 36,999 ರೂ, 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 38,999 ರೂ, 12ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 40,999 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 16ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 512ಜಿಬು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿ 45,999ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಶ್ಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮೂನ್ಲಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿವೋದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸಟೆಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಬಂಡಲ್ಡ್ ಡೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವೋ ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1,499 ರೂಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿ ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
|ವಿವೋ ವಿ 60 ದರ
|RAM + Storage
|Price
|8GB RAM + 128GB storage
|Rs 36,999
|8GB RAM + 256GB storage
|Rs 38,999
|12GB RAM + 256GB storage
|Rs 40,999
|16GB RAM + 512GB storage
|Rs 45,999
Vivo V60: Specifications
ವಿವೋ ವಿ 60- ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಸಾಧನ 120 ಹರ್ಟ್ಹ್ ಕ್ವರ್ವ್ಡ್ ಅಮೊಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5,000ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಎಚ್ಡಿಆರ್ 10+ ಬೆಂಬಲ, ಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. 4ಎನ್ಎಂ ಅಕ್ಟೊ- ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ 7 ಜನರೇಷನ್ 4 ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನವೂ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50 ಎಂಪಿ ಝೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಐಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಐಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ 50 ಎಂಪಿ ಝೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, 8ಎಂಪಿ ಝೈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಮರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
6,500ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 90ವಾಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,500ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಐ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪಂಡರ್, ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಐ ಕ್ಯಾಪ್ಕ್ಷನ್, ಎಐ ಔರಾ ಲೈಟ್ ಪೊರ್ಟಾಯಟ್ 2.0, ಎಐ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂವ್, ಎಐ ಸೂಪರ್ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐಪಿ69 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
|Vivo V60: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ
|120ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಮೊಲೆಡ್ | 6.77-ಇಂಚ್ ಕ್ವಾಟ್- ಕವರ್ಡ್ ಎಫ್ಎಚ್ಡಿ +
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜನರೇಷನ್ 4
|ರ್ಯಾಮ್+ ಸ್ಟೋರೆಜ್
|16ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ | 512ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50ಎಂಪಿ + 50ಎಂಪಿ + 8ಎಂಪಿ
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50ಎಂಪಿ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|6,500ಎಂಎಎಚ್
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|90ಡಬ್ಲ್ಯೂ
|ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
|ಫನ್ಟಚ್ ಒಎಸ್ 15 ಬೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15
