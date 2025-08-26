ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋ ಹೊಸ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಗ್ಗೆ​! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ - VIVO T4 PRO 5G LAUNCHED IN INDIA

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: Vivo T4 Pro 5G ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

VIVO T4 PRO SPECIFICATIONS VIVO T4 PRO FEATURES VIVO T4 PRO PRICE VIVO T4 PRO 5G
ವಿವೋ ಹೊಸ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: ವಿವೋದಿಂದ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ’. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 12GBಯ RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವೋ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ.
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ.
  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜ್​ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ​ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Vivo T4 Pro 5G ಆಫರ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಸ್​​ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 3,000 ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 24,999 ರೂ., 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ 26,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 28,999 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇದನ್ನು Vivo ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Vivo T4 Pro 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 2392 x 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,500 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, HDR10+ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು 4nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM, 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 90W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3x ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು IP68, IP69 ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಪ್ಪ, ತೂಕ: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಫೋನ್ 7.53mm ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, 192 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ: ಸೈಬರ್‌ ಟ್ರಕ್‌​ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: ವಿವೋದಿಂದ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ’. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 12GBಯ RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವೋ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ.
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ.
  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜ್​ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ​ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Vivo T4 Pro 5G ಆಫರ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಸ್​​ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 3,000 ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 24,999 ರೂ., 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ 26,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 28,999 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇದನ್ನು Vivo ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Vivo T4 Pro 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 2392 x 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,500 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, HDR10+ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು 4nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM, 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 90W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3x ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು IP68, IP69 ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಪ್ಪ, ತೂಕ: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಫೋನ್ 7.53mm ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, 192 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ: ಸೈಬರ್‌ ಟ್ರಕ್‌​ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO T4 PRO SPECIFICATIONSVIVO T4 PRO FEATURESVIVO T4 PRO PRICEVIVO T4 PRO 5GVIVO T4 PRO 5G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.