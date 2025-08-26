Vivo T4 Pro 5G Launched in India: ವಿವೋದಿಂದ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ’. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 12GBಯ RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವೋ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ.
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ.
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Vivo T4 Pro 5G ಆಫರ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಸ್ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 3,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 24,999 ರೂ., 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ 26,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 28,999 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇದನ್ನು Vivo ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Vivo T4 Pro 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 2392 x 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,500 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, HDR10+ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು 4nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM, 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3x ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು IP68, IP69 ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪ, ತೂಕ: ಈ ಹೊಸ ‘Vivo T4 Pro 5G’ ಫೋನ್ 7.53mm ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, 192 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
