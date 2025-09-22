ETV Bharat / technology

ವಿವೋ - ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಓಎಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

Vivo Origin Os India Launch: ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫನ್‌ಟಚ್ ಓಎಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ANDROID 16 UPDATE ORIGIN OS 6 FEATURES IQOO PHONES ORIGIN OS UPDATE ORIGIN OS VS FUNTOUCH OS
ವಿವೋ-ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ (Photo Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vivo Origin Os India Launch: ನೀವು Vivo ಅಥವಾ iQoo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನಿಮಗಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ‘Origin OS’ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ‘Funtouch’ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ OS ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವು ‘Funtouch’ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Vivo ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ iQoo ಪ್ರಸ್ತುತ ‘Funtouch OS’ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ OS ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ವಿವೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ‘Origin OS 10’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ OS ‘Android 16’ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ Vivo ಮತ್ತು iQoo ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘Origin OS 5’ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ‘Android 15’ ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು OSನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: ಭಾರತೀಯ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾರ.. ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫನ್‌ಟಚ್ ಓಎಸ್’ ಬದಲಿಗೆ ‘ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್’ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ವಿವೋದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ‘ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6’ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಾವು ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಓಎಸ್ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿವೋ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ‘ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300’ ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ‘ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16’ ಆಧಾರಿತ ‘ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಓಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್‌ಗಳು ‘ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300’ ಮತ್ತು ‘ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಪ್ರೊ’ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಓಎಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಂತೆಯೇ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ‘ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆಮೊ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ವೈ-ಫೈ ಕಾರಣವಲ್ಲ’; ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDROID 16 UPDATEORIGIN OS 6 FEATURESIQOO PHONES ORIGIN OS UPDATEORIGIN OS VS FUNTOUCH OSVIVO ORIGIN OS INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.