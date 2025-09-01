Upcoming Smartphones: ಕಳೆದ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 FE, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲಾವಾ, ಒಪ್ಪೊ, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ರೆಡ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Tecno Pova Slim 5G: ಟೆಕ್ನೋ ತನ್ನ ಪೋವಾ ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆದ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಸ್ಲಿಮ್ 5G ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಸ್ಲಿಮ್ 5G ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಬೆಜೆಲ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಕಟೌಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಸ್ಲಿಮ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೈಲಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್, AI ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Samsung Galaxy S25 FE: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 FE ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ‘ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್’ ಸೀರಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 FE ನ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.60,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ 'ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ-ವಿಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ವೈಟ್, ಐಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ನೇವಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 'ಯುವಕರ ಆಕರ್ಷಣೆ'ಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ‘Awe dropping’. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Motorola Razr 60 Brilliant Collection: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈ ತಿಂಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ 60 ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉನ್ನತ - ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.9-ಇಂಚಿನ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ, ಆದರೆ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 3.6-ಇಂಚಿನ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫೋನ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Realme 15T: ಈ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 7000 mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ.20000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಾಧನವು AI ಸಂಪಾದನೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ 4000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ 6.57-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ F31 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಲಾವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಅಗ್ನಿ 4 ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ F ಮತ್ತು M ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವೋ ವಿವೋ V60e ಎಂಬ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾನರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡ್ಮಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
