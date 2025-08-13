ETV Bharat / technology

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶುಗೆ ಗೌರವ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ - UP ASSEMBLY CONGRATULATES SHUKLA

UP Assembly Congratulates Shubhanshu Shukla: ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಸದನದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿತು.

ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA HISTORIC SPACE MISSION AXIOM 4 MISSION SHUBHANSHU SHUKLA
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶುಗೆ ಗೌರವ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 9:04 AM IST

3 Min Read

UP Assembly Congratulates Shubhanshu Shukla: ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ನೋ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕ ನೀರಜ್ ಬೋರಾ ಅವರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು.

ಇಡೀ ಸದನವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್: ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್-4 (ಆಕ್ಸ್-4) ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಸಾದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

IAF ಪೈಲಟ್: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದವರು. ಅವರು ಲಕ್ನೋದ ಅಲಿಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (NDA) ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

NDA ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ (ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ) ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನವದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (JNU) ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟ: ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 17, 2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ವಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅನುಭವಿ ಫೈಟರ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್. ಅವರಿಗೆ 2,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್-21, ಮಿಗ್-29, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಹಾಕ್, ಡಾರ್ನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆನ್-32 ನಂತಹ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಫೈಟರ್ ಯುದ್ಧ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾದ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 4 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇತರ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಜಿತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು 2019-2021 ರ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಶುಭಾಂಶು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಗ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2024 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ವಿಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ತಲುಪಿ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 3 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಗಗನಯಾನ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರೋನಟ್​ ವಿಂಗ್ಸ್​ ನೀಡಿದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2024 ರಂದು, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ 4 (ಆಕ್ಸ್-4) ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?

UP Assembly Congratulates Shubhanshu Shukla: ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ನೋ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕ ನೀರಜ್ ಬೋರಾ ಅವರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು.

ಇಡೀ ಸದನವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್: ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್-4 (ಆಕ್ಸ್-4) ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಸಾದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

IAF ಪೈಲಟ್: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದವರು. ಅವರು ಲಕ್ನೋದ ಅಲಿಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (NDA) ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

NDA ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ (ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ) ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನವದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (JNU) ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟ: ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 17, 2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ವಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅನುಭವಿ ಫೈಟರ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್. ಅವರಿಗೆ 2,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್-21, ಮಿಗ್-29, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಹಾಕ್, ಡಾರ್ನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆನ್-32 ನಂತಹ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಫೈಟರ್ ಯುದ್ಧ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾದ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 4 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇತರ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಜಿತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು 2019-2021 ರ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಶುಭಾಂಶು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಗ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2024 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ವಿಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ತಲುಪಿ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 3 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಗಗನಯಾನ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರೋನಟ್​ ವಿಂಗ್ಸ್​ ನೀಡಿದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2024 ರಂದು, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ 4 (ಆಕ್ಸ್-4) ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?

For All Latest Updates

TAGGED:

ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLAHISTORIC SPACE MISSIONAXIOM 4 MISSIONSHUBHANSHU SHUKLAUP ASSEMBLY CONGRATULATES SHUKLA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.