Radar Integrated Motorcycle Launched: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಡಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ x47 ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ (Photo Credit: Ultraviolette)
Radar Integrated Motorcycle Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೈಕ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು UV ಹೈಪರ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಂತಹ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,49,000. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ 1000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,74,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 999 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಡಿಸೈನ್​, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: X-47 ಬೈಕ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್​​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 323 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 40 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 610 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 2.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 145 ಕಿಮೀ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ: ಈ ಬೈಕ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ UV ಹೈಪರ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು 77 GHz ರಿಯರ್​ ರಾಡಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: ಸವಾರನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಾಯ: ಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್​: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಾರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೇರ್​ ಕೊಲಿಜನ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ಹಜಾರ್ಡ್​​ ಲೈಟ್ಸ್​ ಸಹ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: X-47 ಬೈಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಟೈಪ್ 6) ಮತ್ತು AC ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಟೈಪ್ 2) ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್: ಈ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1080p, 30fps ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ರೈಡಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 256GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ 41 mm ಇನ್ವರ್ಟಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಫೋರ್ಕ್ಸ್​, ರೇರ್​ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 10ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ BOSCH ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್​: ರೈಡರ್ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಮೋಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಗ್ಲೈಡ್, ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

