ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್! ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಡಾರ್ ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ!!
Radar Integrated Motorcycle Launched: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಡಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ x47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 24, 2025 at 9:18 AM IST
Radar Integrated Motorcycle Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೈಕ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು UV ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಂತಹ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,49,000. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ 1000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,74,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 999 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಡಿಸೈನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: X-47 ಬೈಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 323 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 40 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 610 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 2.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 145 ಕಿಮೀ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ: ಈ ಬೈಕ್ನ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ UV ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು 77 GHz ರಿಯರ್ ರಾಡಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: ಸವಾರನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಾಯ: ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓವರ್ಟೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಾರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೇರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಲರ್ಟ್: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಹ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: X-47 ಬೈಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಟೈಪ್ 6) ಮತ್ತು AC ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಟೈಪ್ 2) ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್: ಈ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1080p, 30fps ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 256GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್ಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ 41 mm ಇನ್ವರ್ಟಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್, ರೇರ್ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ 10ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ BOSCH ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್: ರೈಡರ್ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಮೋಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಗ್ಲೈಡ್, ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
