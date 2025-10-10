ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಇ' ಸ್ಕೂಟರ್​ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು: ಆದರೆ ಡೆಲಿ'ವರಿ'!

Terrasect E Scooter Deliveries Delayed: ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಟೆರಾಸೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ULTRAVIOLETTE TERRASECT E SCOOTER TERRASECT E SCOOTER PRICE TERRASECT E SCOOTER FEATURES TERRASECT E SCOOTER DELIVERY TIMES
ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಟೆರಾಸೆಕ್ಟ್ ಇ ಸ್ಕೂಟರ್​ (Photo Credit: ultraviolette)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Terrasect E Scooter Deliveries Delayed: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಈಗ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ: ನಯವಾದ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಏರ್​ ಡೈನಾಮಿಕ್​ ಆಕಾರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಘೋಷಿತ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್ ವಿತರಣೆಗಳು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ 50,000 ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 1.45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ರೂ. 5,000 ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kWh), 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kWh) ಮತ್ತು 6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kWh) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೂರು ವಿಧದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಶ್ರೇಣಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 162 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 261 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

