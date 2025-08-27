TVS Raider Super Squad Edition: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ಗೆ ದಿಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೀರಿಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೀವು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ?: ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ನೀವು ಟಿವಿಎಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ರೈಡರ್ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 99,465 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಜಿಒ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್ಗಳು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಜಿಟಿಟಿ)ಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ನ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟೈಲ್ಲೈಟ್, ISG ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ), ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ LCD ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಲೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ 85 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಕೋ, ಪವರ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 124.8 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು 55 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
