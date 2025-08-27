ETV Bharat / technology

ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೀವು TVSನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಿರಿ! - TVS RAIDER SUPER SQUAD EDITION

TVS Raider Super Squad Edition: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್‌ನ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

TVS RAIDER SUPER SQUAD PRICE TVS RAIDER SUPER SQUAD EDITION TVS RAIDER ENGINE TVS RAIDER FEATURES
ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಟಿವಿಎಸ್ (Photo Credit: TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read

TVS Raider Super Squad Edition: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಡಿಷನ್​ಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್‌ಗೆ ದಿಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್​ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೀರಿಸ್​ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೀವು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ?: ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ನೀವು ಟಿವಿಎಸ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ರೈಡರ್ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 99,465 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಜಿಒ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಜಿಟಿಟಿ)ಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್‌ನ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್, ISG ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸೌಂಡ್​ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ), ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ರಿವರ್ಸ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ LCD ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಲೋ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ 85 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಕೋ, ಪವರ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 124.8 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು 55 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರ್ತಿದೆ ಐಫೋನ್ 17: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ಬಿಗ್​ ಈವೆಂಟ್, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

TVS Raider Super Squad Edition: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಡಿಷನ್​ಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್‌ಗೆ ದಿಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್​ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೀರಿಸ್​ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೀವು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ?: ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ನೀವು ಟಿವಿಎಸ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ರೈಡರ್ ಡೆಡ್‌ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 99,465 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಜಿಒ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಜಿಟಿಟಿ)ಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್‌ನ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್, ISG ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸೌಂಡ್​ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ), ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ರಿವರ್ಸ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ LCD ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಲೋ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ 85 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಕೋ, ಪವರ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 124.8 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು 55 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರ್ತಿದೆ ಐಫೋನ್ 17: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ಬಿಗ್​ ಈವೆಂಟ್, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS RAIDER SUPER SQUAD PRICETVS RAIDER SUPER SQUAD EDITIONTVS RAIDER ENGINEಟಿವಿಎಸ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್TVS RAIDER SUPER SQUAD EDITION

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.