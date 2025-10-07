ETV Bharat / technology

56 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಇದು TVS ರೈಡರ್ ಬೈಕ್

TVS Raider Variant: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್‌​ನ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಟಿವಿಎಸ್​ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 2:15 PM IST

TVS Raider Variant: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈಕ್‌ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯುವಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಿಕೆಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸವಾರನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್​ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ (Photo Credit: TVS Motor)

ರೈಡರ್ SXC DD (ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್) ಮತ್ತು TFT DD (ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್) ಎಂಬೆರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.93,800 ಮತ್ತು ರೂ.95,600 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನೋಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಯ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಆಧುನಿಕ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ವರ್ಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬೈಕ್ 124.8 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 7,500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 11.2 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 6,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 11.75 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್​ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ (Photo Credit: TVS Motor)

ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನಬಹುದು. ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. 99 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 56.7 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (GTT) ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾನಲ್ (ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಹೊಂದಿದೆ.

