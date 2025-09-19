ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ! ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 158 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು!
TVS Orbiter Review: ಟಿವಿಎಸ್ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 19, 2025 at 3:52 PM IST
TVS Orbiter: ಟಿವಿಎಸ್ ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟಪ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 99,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 158 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. 3.1 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್: ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ (ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ) ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಬಾಡಿ, ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಿಯಾನ್ ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ ಬ್ಲೂ, ಲೂನಾರ್ ಗ್ರೇ, ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಕಾಪರ್.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಳಭಾಗವು ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೇಂಜ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್, OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಸನ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ 34 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS), LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.1 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 68 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೇ.0ರಿಂದ 80ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಮಾರು 112 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ವಾಹನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು (ಇಕೋ, ಸಿಟಿ, ಪವರ್) ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಳಸಬಹುದು.
