ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 150 ಸಿಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್​!; ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿದೆ!

TVS NTORQ 150 Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

TVS NTORQ 150 PRICE TVS NTORQ 150 FEATURES TVS NTORQ 150 ENGINE TVS NTORQ 150 DESIGN
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 150 ಸಿಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್​ (Photo Credit: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read

TVS NTORQ 150 Launched: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟಿವಿಎಸ್ Ntorq 150 ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ Ntorq 125ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹೋದರನಂತೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಂಜಿನ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎನ್‌ಟಿಒಆರ್‌ಕ್ಯೂ 150 ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು Ntorq 125 ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​ ಅಗ್ರೇಸಿವ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Ntorq 150 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ TFT ಆವೃತ್ತಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ರೂ. 1,19,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,29,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 149.7 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಒ3ಸಿಟೆಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 7,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 13.2 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 14.2 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು 104 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪಬಹುದು. ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋನದಿಂದ ಅಗ್ರೇಸಿವ್​ ಲುಕ್​ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Arrow Head ಆಕಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ರೂಪವು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೇಕೆಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಶೈಲಿಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೆಟ್-ಪ್ರೇರಿತ ವೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್​ ವಿಂಗ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ರೇಸ್ - ಬ್ರೀಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟಿ ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್​ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಲೈಟ್​ ವೇಟ್​ ಅಲಾಯ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೌಂಡ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟಬ್ಬಿ ಮಫ್ಲರ್ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೈ- ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ್​/ಮೆಸೇಜ್​ ಅಲರ್ಟ್ಸ್​, ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಸ್​, ಒಟಿಎ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಜೆಟ್‌ಗಳಂತಹ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

4-ವೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ABS, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಅಲರ್ಟ್ಸ್​, ಎಮೆರ್ಜಿನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್​, ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್​ ಲೈಟ್ಸ್​, ಫಾಲೋ-ಮಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ! ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ದೂರು!!

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS NTORQ 150 PRICETVS NTORQ 150 FEATURESTVS NTORQ 150 ENGINETVS NTORQ 150 DESIGNTVS NTORQ 150 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.