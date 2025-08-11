Triumph Thruxton 400: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಟ್ರಯಂಫ್ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400ರ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕದ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ, ಅದರ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, 13-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೌಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಲಿಪ್ - ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ - ಎಂಡ್ ಮಿರರ್ಗಳು ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ಸ್, ವಿಭಿನ್ನ ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸವಾರಿ ಸ್ಟಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಟ್ರಯಂಫ್ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಬೈಕ್ 398 ಸಿಸಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 42 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 37.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6 - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ ಗಂಟೆಗೆ 161 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಥ್ರೊಟಲ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸವಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಸಿಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 10-ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಯಂಫ್ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಬೈಕ್ 398 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಟಿಆರ್-ಸೀರಿಸ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 9,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 42 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರುಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ 400 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. 7,500 rpm ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ 37.5 Nm ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ: ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಘಟಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗ, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ಗಳು, ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ, ಗೇರ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಚಬಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. 2025ರ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು OBD-2B ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಬೈಕು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಪೊಲೊ ಆಲ್ಫಾ H1 ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 43 mm USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳು, ಮೊನೊಶಾಕ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು 1,376 mm ನ ಶಾರ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೈಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 140 mm ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 130 mm ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 27 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಟ್ರಯಂಫ್ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಬೆಲೆ ರೂ. 2.74 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಯಂಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿಯಂತಹ 350-450 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಟಾಟಾ, ಕಿಯಾದಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾವರೆಗೆ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!