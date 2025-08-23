TikTok Not Unblocked: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಚೀನೀ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಾದ ಅಲಿಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ’: ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರಿದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧವೇಕೆ?: 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ವಿ-ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಲೋನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಸಮಗ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಐ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಶೇರ್ಇಟ್, ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಕ್ಲಬ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧದ ಅಡಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
