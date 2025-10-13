ETV Bharat / technology

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಇವಿ ಕಾರು, ಮೇಡ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ! ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್​ಗೆ 53 ವರ್ಷ!

53 Year Old Battery Car: ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇವಿ ಕಾರ್​ಗೆ 53 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಇವಿ ಕಾರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 9:55 AM IST

53 Year Old Battery Car: ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲೆಕ್​ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಆದರೆ 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೆಲುಗು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜಂಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದುನೂರಿನವರಾದ ಪಾಲದುಗು ವೀರರಾಘವಯ್ಯ 1915 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರಾಘವಯ್ಯ ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1939 ರಲ್ಲಿ ವೀರರಾಘವಯ್ಯ ಗುಡಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು 'ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರಾಘವಯ್ಯ' ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಇವಿ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಅವರನ್ನು 'ಚಿನ್ನಕರ್ ರಾಘವಯ್ಯ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ರಾಘವಯ್ಯ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಘವಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ‘ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್’ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ವಿಜಯವಾಡ ಆಟೋನಗರದ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರೆಗೆ ರಾಘವಯ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕಾರಿನ ಸಿದ್ಧ: 1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ರೀತಿಯ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವೀರರಾಘವಯ್ಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ 1972 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಕಾರು: ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ‘ಸೈಲೆಂಟ್ ರೈಡರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ರಾಘವಯ್ಯ 1979 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟ್ಟಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು 1980 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೂನಾ ಮೊಪೆಡ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಪೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪಾಲಡುಗು ವೀರರಾಘವಯ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಅವರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವೀರರಾಘವಯ್ಯ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೈಡರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

