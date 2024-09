ETV Bharat / technology

ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿರುವ 5 ಬೈಕ್​ಗಳಿವು! - Top 5 Bikes Launch In Sept

By ETV Bharat Tech Team

Five New Two Wheelers: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ರೆಟ್ರೊ-ಇನ್ಸ್​ಪೈರೆಡ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಐದು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಇವು.

The Revamped Jawa 42: ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ Revamped Jawa 42 ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಬಾಡಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Hero Destini 125 Gets an Update: Hero MotoCorp ತನ್ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾದರಿಯ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 125 ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ತಾಜಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು, ವರ್ಧಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ 124.6cc ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು CVT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Bajaj’s First Ethanol Bike: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಥೆನಾಲ್‌ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಪಡುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.