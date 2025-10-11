4.3 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ! ಇದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
The Moon: ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಪೋಲ್-ಐಟ್ಕೆನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The Moon: ಸುಮಾರು 4.3 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್-ಐಟ್ಕೆನ್ (SPA) ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇಂತಹವೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕುಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1,931 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 1,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತು ಚಂದ್ರನ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆಫ್ರಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್-ಹನ್ನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೃಹತ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಭೂತಕಾಲದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೂರದ ಭಾಗವು ಅದರ ನಯವಾದ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಏಕೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 1960 ಮತ್ತು 1970 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಯ ಆಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ದೈತ್ಯ ಸ್ಫೋಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಸಾದ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಳ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಳನೋಟವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಎಜೆಕ್ಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ದುರಂತವು ಚಂದ್ರನ ರಚನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಇದರ ಹೊರಪದರವು ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಗೊಂದಲಮಯ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್-ಹನ್ನಾ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಚಂದ್ರನ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ "ವಿಂಡೋ" ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ KREEP ಎಂಬ ವಿಕಿರಣಶೀಲ-ಸಮೃದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
KREEP ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಂಜಕವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಶಿಲಾಪಾಕ ಸಾಗರ ದ್ರವಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದವು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಬಯಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಆದರೆ ದೂರದ ಭಾಗವು ಒರಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಶಾಖ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ SPA ಪ್ರಭಾವವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅದು ಚಂದ್ರನ ಜನನ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮೀರಿ ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಾದರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
