ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

Maruti Suzuki eVitara: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರುಗಳು ಮೊದಲು ವಿದೇಶಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇ-ವಿಟಾರಾ (Photo Credit: Nexa Experience)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 11:31 AM IST

Maruti Suzuki eVitara: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.

ಹೌದು.. ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಇವಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನಾರ್ವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹಂಗೇರಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಂತಹ ಯುರೋಪಿನ ಸುಮಾರು 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ರಫ್ತುಗಳು ಪಿಪಾವಾವ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಜುಕಿ ಯುರೋಪಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಾರುಗಳು ಮೊದಲು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇ-ವಿಟಾರಾ ವಿದೇಶಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುತಿ ಇವಿಟಾರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇವಿಟಾರಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು 49 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 142 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 193 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು WLTP ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ 344 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 61.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ 171 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 193 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 426 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 181 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 307 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 395 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಯವು ಬಳಸಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 7 kW AC ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 6.5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು 11 kW ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡದಾದ 61.1 kWh ಪ್ಯಾಕ್ 7 kW ಚಾರ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 11 kW ಚಾರ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.5 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

