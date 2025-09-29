ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು! ಭೂಮಿಯಾಚೆಗಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವರದಿ
Nasa Perseverance Rover: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ ನದಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನದ ಸಂಭವನೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2025 at 11:28 AM IST
Nasa Perseverance Rover: ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ‘ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್’ ರೋವರ್ ಬತ್ತಿದ ನದಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನದ ಸಂಭವನೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಅನ್ನು 2020 ಜುಲೈ 30ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜೀವನದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಹಿಂದಿನ ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರೋವರವಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಜೆಜೆರೊ ಕುಳಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ.
ನಾಸಾ ಕಠಿಣ, ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ಜೆಜೆರೊ ಕುಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತದ ಮಿಷನ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೆಜೆರೊವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು.
ಕುಳಿಯು ಆರ್ದ್ರ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾಚೀನ ನದಿ ಡೆಲ್ಟಾದಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕುಳಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸರವು ಮಿಷನ್ನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಜೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸರೋವರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀರದ ಕೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಗೋಲಿತ್ (ಮುರಿದ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು)ನಿಂದ ಕೋರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದು. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ NASA-ESA (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳದ ಸಮಭಾಜಕದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 45 ಕಿ.ಮೀ ಅಗಲದ ಪ್ರಭಾವದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನದಿ ಡೆಲ್ಟಾದ ಫ್ಯಾನ್-ಆಕಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ ರೋವರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ನ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಣುಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖನಿಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು "Sapphire Canyon" ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಳಿಯೊಳಗಿನ "Chevya Falls" ಎಂಬ ಬಂಡೆಯ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಂತಹ ಪರಿಸರಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಡೆಲ್ಟಾದೊಳಗಿನ ಈ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರ್ಸಿವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು, ‘ಈ ಬಂಡೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪೆಟ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್, ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಏಂಜೆಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ-ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸಬ್ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ಪ್ರಮಾಣದ ಗಂಟುಗಳು, ಫೆರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮುಂಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖನಿಜಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ವಿವಿಯಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಗೈಟ್, ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐರಾನ್-ಸಲ್ಫೈಡ್ -ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈವಿಕ ಸಹಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗೊಂಡ ಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಫಲವಾದರೂ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೂರದ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ರೂಪಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬ್ರೈಟ್ ಏಂಜೆಲ್ ರಚನೆಯು ‘ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈವಿಕ ಸಹಿಗಳು’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಖನಿಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದರು.
ರೋವರ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶ್ರಮವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿಖರವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮಂಗಳದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಮಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಠಿಣ ವಿಧಾನವೇ ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಮಂಗಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಜೀವವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ದ್ವಿರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜಗತ್ತು, ಭೂಮಿಯು ಜೀವಂತ ನೀಲಿ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಂಗಳ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಯುಗದ ನಂತರ ಸತ್ತ ಕೆಂಪು ಪ್ರಪಂಚವಾಯಿತು.
ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಖಗೋಳ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ‘ಬ್ಲೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ತನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ 'ಕಾಸ್ಮೋಸ್'ನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾರ್ಲ್ ಸಗಾನ್, ನಮ್ಮ ಏಕಾಂಗಿ ಮಾನವಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮೀರಿದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜೀವದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಮಂಗಳದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರುವ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
