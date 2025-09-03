Tesla Model Y Orders In India: ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ..
ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಸ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ 350 ರಿಂದ 500 ಕಾರುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 600 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 67.89 ಲಕ್ಷಗಳು. ಆದರೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಸ್ಯುವಿ 60 kWh ಮತ್ತು 75 kWh ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ 500 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 622 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು WLTC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾಲಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಟೆಸ್ಲಾದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 200 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ 6.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ EV ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
