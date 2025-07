ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿದ್ಧ! ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ! - TESLA FIRST EV CENTER IN INDIA

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿದ್ಧ ( Photo Credit: Tesla )

Tesla First EV Center In India: ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ Experience​ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್) ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಸೆಂಟರ್​ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ: ಟೆಸ್ಲಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ Experience ಕೇಂದ್ರವು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (BKC) ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 4,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ರಿಟೇಲ್​ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ Experience ಕೇಂದ್ರವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಕುರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​: ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮುಂಬೈನ ಕುರ್ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 24,500 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಬಳಿಯಿದ್ದು, ವೆಹಿಕಲ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?: ಟೆಸ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಸ್ಸಿಮೊ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಎಫ್‌ಸಿ ಮುಂಬೈ ಒನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 37.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೀಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾರು ಯಾವುದು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮೊದಲ ಕಾರು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಆಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರಿಯರ್​-ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ SUV ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಮಾಡೆಲ್ Y ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಮಾಡೆಲ್ Y ಅನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್​-ರೇಂಜ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು EPA-ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ 526 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 200 ಕಿಮೀ/ಗಂ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 4.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 96 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಸೀಟ್​, ಸಬ್ ವೂಫರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 15-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಿಜನ್​ ಅಲರ್ಟ್​, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟವಷ್ಟೇ, ಉತ್ಪಾದನೆವಿಲ್ಲ: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವೇನು?: ಇ-ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಇವಿ ನೀತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ.. ಟೆಸ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಈ ಮೊದಲ ಶೋ ರೂಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರವೇಶದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಓದಿ: ವಿವಾದಗಳ ನಡೆವೆಯೂ ‘ಗ್ರೋಕ್ 4’ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್​! ಮೋಸ್ಟ್​ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಚಾಟ್​ಬಾಟ್​ ಇದೆಯಂತೆ

