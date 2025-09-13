ETV Bharat / technology

ಮದುವೆ, ಇತರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್!; ಇದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ತೆಲಂಗಾಣದ ನವೋದ್ಯಮಿಯೋರ್ವರು ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋಗಾಗಿ 'ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್' ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಸೆಲ್ಫಿ ರೋಬೋ Robo Photo Booth ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ವಿನ್ ರೋಬೋಟ್
ವಿನ್ ರೋಬೋಟ್ (Win Robot)-ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ 'ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್'. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟೈಲ್​ನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೆಡ್ಚಲ್-ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಮೂಲದ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬುವವರೇ ಈ ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಈ ರೋಬೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೋಬೋಟ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಬ್ಬ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆವೃತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 'ವಿನ್ ರೋಬೋಟ್' (Win Robot) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನ್​ ರೊಬೋಟ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ?: ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸರಳ, ವಿನೋದ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್​ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪರದೆಯನ್ನು (ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ) ಹೊಂದಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 'ಫೋಟೋ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​​ಗೆ ಫೋಟೋ ರವಾನೆ: ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ, ರೋಬೋಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂದೀಪ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಜನರು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ರೋಬೋಟ್‌ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರೋಬೋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೋಬೋ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೇಮಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​!; ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರೇ ಟಾರ್ಗೇಟ್​!

