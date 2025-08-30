Tata New Winger Plus: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿ. ಕಾರು, ವ್ಯಾನ್, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅದು ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು 9 ಸೀಟರ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೊಂದಲಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ರೂ. 20.60 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟುಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು 2.2L ಡೈಕೋರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 100hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 200Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸಹ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ AC ವೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಎಬಿಎಸ್ (ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ಸೀಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಸ್ಕಿಡ್-ಪ್ರೂಫ್ ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಗಾರ್ಡ್ ರೈಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾದರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
