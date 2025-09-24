ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್!
Delivery 10000 Cars In Single Day: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Delivery 10000 Cars In Single Day: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದಿತು. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28ರಿಂದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಉತ್ಸಾಹವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಂದ 10,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ 25,000 ಗ್ರಾಹಕರು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಹನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಖರೀದಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಬೆಲೆ 75,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿಗೋರ್ ಬೆಲೆ 1.04 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಬೆಲೆ 1.31 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು, ಪಂಚ್ ಬೆಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬೆಲೆ 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೆಲೆ 1.48 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಬೆಲೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಟವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
