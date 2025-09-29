ETV Bharat / technology

₹6.30 ಲಕ್ಷ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್​: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರು?

Tata Altroz Sales: ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ಮಾರಾಟ ಹಿಂದಿನದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.


ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರು (Photo Credit: TATA Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Tata Altroz Sales: ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಫೈವ್​ ರೇಟಿಂಗ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಎಂಬುದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 3,959 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3,031 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 928 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಮಾರಾಟ ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 6.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 10.51 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಬಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಇಎಸ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಾರು ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟೈರ್ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ.

