ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್: ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್​!

Tata Altroz 5-Star Safety Rating: ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್​ (Photo Credit: X/Tata Motors Cars)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Tata Altroz 5-Star Safety Rating: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. 2025 ರ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ NCAP ನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅಡಲ್ಟ್​ ಅಕ್ಯೂಪೆಂಟ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ (AOP) ಗಾಗಿ 32 ರಲ್ಲಿ 29.65 ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್​ ಅಕ್ಯೂಪೆಂಟ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (COP) ಗಾಗಿ 49ರಲ್ಲಿ 44.90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್, ದೃಢವಾದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಫೀಚರ್ಸ್​ನಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ 'ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತು. ಕಾಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ಸಾಕಷ್ಟು' ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು, ಬಲ ಮೊಳಕಾಲು ಮಾತ್ರ 'ಸಾಕಷ್ಟು' ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತು. ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಂಬದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಡಮ್ಮಿಗಳು ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಫುಲ್​ ಅಂಕಗಳನ್ನು (4 ರಲ್ಲಿ 4) ಗಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡಮ್ಮಿ 8 ರಲ್ಲಿ 7.90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಡಮ್ಮಿ 8 ರಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಇಎಸ್‌ಪಿ, ಐಎಸ್‌ಒಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಕರ್‌ಗಳು, ಇಬಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಟಿಪಿಎಂಎಸ್), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೀಟ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೆಂಡರ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

