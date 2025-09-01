ETV Bharat / technology

ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ರೀಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ಸುಜುಕಿ!: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? - SUZUKI RECALLS BIKES

Suzuki Recalls Bikes: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್​ಸೈಕಲ್​ ತನ್ನ ಬೈಕ್​ವೊಂದನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

GIXXER 250 UNITS GIXXER 250 BREAK ISSUE GIXXER 250 FEATURES SUZUKI MOTORCYCLE
ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ರೀಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: SUZUKI MOTORCYCLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read

Suzuki Recalls Bikes: ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಈಗ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಅಂತಹ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಮತ್ತು ಗಿಕ್ಸರ್ SF 250S ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಸುಜುಕಿ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಒಟ್ಟು 5,145 ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸುಜುಕಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು.

ಆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ಕಾರಣ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ನಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ನಲ್ಲಿ ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತಿವೆ. 5,145 ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ಬರುತ್ತಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್!: ಪವರ್​, ರೇಂಜ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಔಟ್.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೂ ತಿಳಿದು ಬಿಡಿ!​

Suzuki Recalls Bikes: ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಈಗ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸ್‌ಸರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಅಂತಹ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಮತ್ತು ಗಿಕ್ಸರ್ SF 250S ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಸುಜುಕಿ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಒಟ್ಟು 5,145 ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸುಜುಕಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು.

ಆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ಕಾರಣ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ನಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಜಿಕ್ಸರ್ 250 ನಲ್ಲಿ ವಿ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 250 ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತಿವೆ. 5,145 ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ಬರುತ್ತಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್!: ಪವರ್​, ರೇಂಜ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಔಟ್.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೂ ತಿಳಿದು ಬಿಡಿ!​

For All Latest Updates

TAGGED:

GIXXER 250 UNITSGIXXER 250 BREAK ISSUEGIXXER 250 FEATURESSUZUKI MOTORCYCLESUZUKI RECALLS BIKES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.