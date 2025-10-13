ETV Bharat / technology

ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್​ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​!!

Suzuki Hydrogen Scooter: ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಚಾಲಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: Suzuki Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 3:15 PM IST

Suzuki Hydrogen Scooter: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸುಜುಕಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತಲೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್​, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ಯುವಕರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸುಜುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಏಕೈಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವುದನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು 2025ರ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ - ಚಾಲಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ - ಚಾಲಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಾಹನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ - ಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಆವಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

