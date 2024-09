ನೀವು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಬಹುದು! ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. - Way you eat reveal your personality