ಉಚಿತ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ - Free e PAN Card

ಹಂತ 3: Get New e-PAN ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ. ಆ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Continue' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2: ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ 'Get New e-PAN' ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4: OTP ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ, 'I have read the consent terms and agree to proceed further' ಎಂಬ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Continue' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು 6 ಅಂಕಿಗಳ OTP ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, UIDAI ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 'Continue' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 6: Validate Aadhaar Details ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ, I Accept that ಎಂಬ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Continue' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7: ಇದಾದ ನಂತರ Acknowledgement Number ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ Acknowledgement Number ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಪ್ಯಾನ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

