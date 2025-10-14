ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಫ್ಲೈಟ್ 11ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್!; ಏಳು -ಬೀಳು ನಡುವೆ 2030ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾನವರು?!
SpaceX Starship Flight Successful: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ನ 11ನೇ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 14, 2025 at 1:17 PM IST
SpaceX Starship Flight Successful: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಫ್ಲೈಟ್ 11 (IFT11) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾರಾಟದ 11ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ 11ನೇ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ 8 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತು. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 60 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/sbfmGAEPa6— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಹಾರಾಟವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು (IFTಗಳು) ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಕಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 IFTಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು IFT-11 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ರಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಶಾಖ ಶೀಲ್ಡ್, ಮರು-ಪ್ರವೇಶ, ಬೂಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಚ್ (ಮೆಕ್ ಟವರ್ನೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯೋಜನೆ. ಇವು ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ: ಮೊದಲ 4 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ IFT-5 ರಿಂದ ಮರುಬಳಕೆ (ಕ್ಯಾಚ್ & ರೀಫ್ಲೈ) ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
‘ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಓಟ’: ಮಾನವಸಹಿತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಮಿಷನ್ 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಸಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಇದು ವರ್ಷಗಳು ತಡವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಮ್ ಬ್ರಿಡೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆನೆಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ "ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು, ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾದ ಯೋಜಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಅಸಂಭವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
ನಾಸಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ ಅವರು, ‘ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಓಟ’ವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಚೀನಾ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಓದಿ: ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಪ್ರಯೋಗ!