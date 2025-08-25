Starship Megarocket Launch Canceled: ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ದೈತ್ಯ'ನಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೆಗಾರಾಕೆಟ್ ಯೋಜಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಸ್ಕ್ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ) ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ತಂಡ 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಮಿಥೇನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.
Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems— SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025
ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಹತ್ತನೇ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾರಾಟ ಯೋಜನೆಯು 30 ಅಡಿ ಅಗಲ, 230 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೆಳದಿಂದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ‘ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ 10 ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಡಾವಣೆ’ಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು: ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ-2025ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಫಲವಾದ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಮಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೈರ್’ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು.
403-ಅಡಿ (123-ಮೀಟರ್) ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಫಲ ಹಾರಾಟದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮರಳುವಿಕೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ‘ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್’ ಲಾಂಚ್ ಟವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತನೇ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ‘ವೇಗವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ’ ಎಂಬ ನೀತಿಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
'ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ': ರದ್ದಾದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ AFP ಗೆ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಸನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕಸಬೋಸ್ಕಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸುವರ್ಣ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಗುಂಪುಗಳ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್ಎಎ) ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಮಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಸ್ಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಯಾನ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಶಕದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಾಸಾ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ನಾಲ್ಕು ಅಣಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅವು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು.
