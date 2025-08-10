Essay Contest 2025

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ರನ್ನು ರಿವಿಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡ - ASTRONAUTS SAFELY BACK ON EARTH

Astronauts Safely Back On Earth: ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 10:45 AM IST

1 Min Read

Astronauts Safely Back On Earth: ಐದು ತಿಂಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಐದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದರು. ಆನ್ ಮೆಕ್‌ಕ್ಲೇನ್, ನಿಕೋಲ್ ಅಯರ್ಸ್, ಟಕುಯಾ ಒನಿಶಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಲ್ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಅವರು ನಾಸಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಯಿಂಗ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಶನಿವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಆಯಿತು.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಆನ್ ಮೆಕ್‌ಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲ್ ಅಯರ್ಸ್, ಜಪಾನ್‌ನ ಟಕುಯಾ ಒನಿಶಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಿರಿಲ್ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರದ ಬದಲು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು.

ಯಾವುದೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೋಯಿಂಗ್‌ನ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಾಸಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆಕ್‌ಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ಮೆಕ್‌ಕ್ಲೇನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ ಮಾನವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

