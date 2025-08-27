ETV Bharat / technology

10ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ! ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಾಧನೆ - STARSHIP TEST FLIGHT SUCCESSFUL

Starship Test Flight Successful: ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

10ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ (Photo Credit: AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 11:12 AM IST

Starship Test Flight Successful: ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ನ 10ನೇ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಬೊಕಾ ಚಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಬೇಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಹಾರಾಟವು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಿಷನ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಈ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 'ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್' ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಬಾರಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್‌ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೂಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್‌ನಂತಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಲಾಂಚ್​ ಟವರ್​ನ ಮೆಕಾನಿಕಲ್​ ಆರ್ಮ್ಸ್​ನಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಬಹುತೇಕ ಕಕ್ಷೆಯ ವೇಗ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟಕ್ಚರಲ್​ ಸ್ಟ್ರೇಂಥ್​ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್-ಟು-ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಉಡಾವಣೆ: ರಾಕೆಟ್ 232 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 171 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಿಂತಲೂ ಇದು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ (EST) ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಉಡಾವಣೆಯ ಬದಲು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಹಾರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಭಾನುವಾರ, ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಆಕ್ಸಿಜನ್​ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

