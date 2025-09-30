ETV Bharat / technology

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ: ನೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಲೆವೆಲ್​ ಎಎನ್​ಸಿ ಗುರು!

Sony Headphones: ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೋನಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಸೋನಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ (Photo Credit: Sony)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Sony Headphones: ಸೋನಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 1000X ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​-ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್​ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ WH-1000XM6 ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿ HD Noise Cancelling Processor QN3 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

1000X ಸೀರಿಸ್​ನ ಹೊಸ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್​ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್​ (ANC), ಲಾಂಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. WH-1000XM6 ಈಗ 12 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವೀಗನ್​ ಲೆದರ್​ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಯರ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಚೆಬಲ್​ ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್​ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್​ ಮೆಕಾನಿಸಂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

WH-1000XM6 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ NC ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಹೊಂದಿವೆ. LDAC ಮೂಲಕ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ DSEE ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್​ ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್‌ನಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಸೋನಿ ಸೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 360 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಡಿಯೊ ಅಪ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​: ಕನ್ಯುನಿಕೆಷನ್‌ಗಾಗಿ​ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 6-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ AI-ಆಧಾರಿತ ಬೀಮ್‌ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು LE ಆಡಿಯೋ ಔರಾಕಾಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ.39,990. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ShopatSC.com, ಸೋನಿ ಸೆಂಟರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕ್ರೋಮಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

