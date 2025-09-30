ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಎನ್ಸಿ ಗುರು!
Sony Headphones: ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೋನಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 8:51 AM IST
Sony Headphones: ಸೋನಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 1000X ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್-ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ WH-1000XM6 ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿ HD Noise Cancelling Processor QN3 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
1000X ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳಾದ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೆಷನ್ (ANC), ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. WH-1000XM6 ಈಗ 12 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವೀಗನ್ ಲೆದರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಯರ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಚೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
WH-1000XM6 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ NC ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿವೆ. LDAC ಮೂಲಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಡ್ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ DSEE ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್ನಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸೋನಿ ಸೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು 360 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಡಿಯೊ ಅಪ್ಮಿಕ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಕನ್ಯುನಿಕೆಷನ್ಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು 6-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ AI-ಆಧಾರಿತ ಬೀಮ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು LE ಆಡಿಯೋ ಔರಾಕಾಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿ WH-1000XM6 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ.39,990. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ShopatSC.com, ಸೋನಿ ಸೆಂಟರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕ್ರೋಮಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ಆಯುಧ ಅದ್ಭುತ!; ಒಂದೇ ಶಾಟ್ 49 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಉಡಿಸ್!!