ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ! ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕಿದೇಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್?
Solar ECLIPSE 2025: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು..
Published : September 19, 2025 at 9:49 AM IST
Solar ECLIPSE 2025: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸೂತಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಸೂತಕವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂರ್ಯನ ಸುಮಾರು ಶೇ. 80 ರಿಂದ 85 ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:24 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?: ಈ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಡ್ನಿ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೂರದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ಟೋಂಗಾದಂತಹ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಧಾರಣ ನೋಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಫೀಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರ?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್, ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೋಬಾರ್ಟ್, ಆಕ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಫೋಕ್ ದ್ವೀಪದ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?: ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಭಾರತ, ಯುಎಇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಖಗೋಳ ಸಮಾಜ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ISO 12312-2 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ISO-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಸಾಧನವು ಮುಂಭಾಗದ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೌರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸದ ಹೊರತು ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
- ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನಸಂದಣಿ, ಅಸಮ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
