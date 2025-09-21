ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
Solar ECLIPSE 2025: ಇಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 21, 2025 at 5:00 AM IST
Solar ECLIPSE 2025: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಹಣ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಮೋಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಖಗೋಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು? ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ? ಇದು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.
ಇದು 2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ನಾಸಾ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಇಂದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂರ್ಯನ ಸುಮಾರು 1% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅಪರೂಪದ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಹಗಲು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು 'ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:24 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂತಕ ಅವಧಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿ : ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ.. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಗಳು ನೋಡುತ್ತವೆ?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್, ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೋಬಾರ್ಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ಈ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಾರ್ಫೋಕ್ ದ್ವೀಪದ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ಈ ಗ್ರಹಣವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಭಾರತ, ಯುಎಇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಬಿಂದು ಯಾವುದು?: ಈ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಬಿಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಣವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪೂರ್ವ ಮೆಲನೇಷಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ರೂ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸಿಡ್ನಿ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ದೂರದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ಟೋಂಗಾದಂತಹ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಸರಳ ನೋಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು?: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಗ್ರಹಣ ಕುರುಡುತನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಕಾಶ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 'ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳು' ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘವು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.
- ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ISO 12312-2 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ISO-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಸಾಧನವು ಮುಂಭಾಗದ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೌರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸದ ಹೊರತು ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
- ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನಸಂದಣಿ, ಅಸಮ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
