5GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು:ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್?
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 100GB, 250GB ಮತ್ತು 5TB ಶೇಖರಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ.
Published : October 3, 2025 at 4:34 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ತನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ 5GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮೆಮೊರಿಗಳಲ್ಲಿ 5GB ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ 5GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ :
ಬಳಕೆದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ನೀಡುವ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- 100GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ $1.99 (ಸುಮಾರು 165 ರೂ.)
- ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್+ ನಲ್ಲಿ 250GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ $3.99 (ಸುಮಾರು 330 ರೂ.)
- ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜೊತೆಗೆ 5TB ಸಂಗ್ರಹಣೆ: $15.99 (ಸುಮಾರು 1,400 ರೂ.)
5GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, Snapchat ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಮೆಮೋರಿಯಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಂತ 1: ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 2: ಫೋಟೋಗಳ ಐಕಾನ್ನಿಂದ ಮೆಮೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 3: ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು "ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ.
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮೊದಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
