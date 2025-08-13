ETV Bharat / technology

VinFast New Electric Car Patent: ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (Photo Credit: VinFast)
Published : August 13, 2025 at 9:40 AM IST

VinFast New Electric Car Patent: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಟೆಸ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'VF 7' ಮತ್ತು 'VF 6' ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್​ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್’. ಇದು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.

ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಮೂರು-ಸಾಲು SUV ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಮೂರು-ಬಾಗಿಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್​ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ‘ಗ್ರೀನ್​’ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್’ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ನಗರ ಮೋಟಾರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ: ಈ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್‌ನ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 3,090 ಮಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ MG ಕಾಮೆಟ್​ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಮ್​ ಮತ್ತು ಹೈಟ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಹೀಲ್‌ಬೇಸ್ 2,065mm ಆಗಿದೆ. ಇದು MG ಕಾಮೆಟ್ (2,010 mm) ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​: ಇದರ ಹೊರಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್-ಟೈಪ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ 13-ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್​ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ರೌಂಡ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಳ, ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಅದರ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು AC ವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಏರ್​ ಕಂಡಿಷನ್​ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ FM ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್​ ಕಲರ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಇದು 14.7 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರು 170 ಕಿ.ಮೀ (NEDC) ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 27 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 65 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಕೇವಲ 80 kmph ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲೆ: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ SUV ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ‘VF3’ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ‘ಮಿನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್’ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ ‘VF6’ ಮತ್ತು ‘VF7’ SUV ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾದ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ‘VF3’ ಅನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ, BYD, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ದೇಶಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೋರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

