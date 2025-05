ETV Bharat / technology

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ Skype ಯುಗಾಂತ್ಯ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಯಾವುವು? - SKYPE SIGNS OFF

ಮಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ನ Skype ಯುಗಾಂತ್ಯ ( Image Credit: ETV Bharat via Skype and Amazon )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 5, 2025 at 2:11 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:41 PM IST 3 Min Read

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್​ ಸ್ಕೈಪ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ (ಮೇ 5) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 'Microsoft Teams (Free)' ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕೈಪ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ಕೈಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್​ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಮೇ 5ರ ನಂತರ ಸ್ಕೈಪ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾವತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಕೈಪ್‌ನ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕೈಪ್‌ನಿಂದ ಟೀಮ್ಸ್​ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ಟ್ರಾಂಜಿಷನ್​ ವಿಂಡೋ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈಪ್ ಲಾಗಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್​ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಾಲ್​ ಡೇಟಾವನ್ನೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್​ ಸ್ಕೈಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪೇಸೆಜ್​ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೊಲಾಬ್ರೆಷನ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈಪ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳು: ನೀವು ಸ್ಕೈಪ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೂಮ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್: Google Meet ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು Google ಅಕೌಂಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಕಾಲ್ಸ್​ ಗರಿಷ್ಠ 60 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪೇಡ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​​ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂಮ್: ವೆಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು. ಇದೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಚಾಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್​, ವರ್ಚುವಲ್ ವೈಟ್‌ಬೋರ್ಡ್, ನೋಟ್ಸ್​ ಟೂಲ್​ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಇವೆರಡರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು. ಸ್ಲಾಕ್: ಸ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಒಂದು ಆಪ್ಶನ್​ ಆಗಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ. ತಂಡದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್​, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಚ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಾಕ್​ ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಹಡಲ್ ಫೀಚರ್​​ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ವರ್ಸನ್​ಗೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೇಡ್​ ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರೀಪ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ಹಡಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 50 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು

Last Updated : May 5, 2025 at 2:41 PM IST