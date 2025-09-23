ETV Bharat / technology

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಅಗ್ಗದ ವರ್ಸನ್​ ಲಾಂಚ್​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Skoda Kodiaq Lounge Variant Launch: ಕೊಡಿಯಾಕ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ "ಲೌಂಜ್" ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಅಗ್ಗದ ವರ್ಸನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Skoda Kodiaq Lounge Variant Launch: ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊಡಿಯಾಕ್‌ನ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ "ಲೌಂಜ್" ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಅಡಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸೆವೆನ್​ ಬದಲು ಫೈವ್​ ಸೀಟರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಬೆಲೆ: ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 39.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 3.77 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಎಲ್ & ಕೆ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಿಂತ ರೂ. 5.97 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, "ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್" ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 39.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 45.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​: ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ 18-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೋ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 5-ಸೀಟರ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊರಭಾಗವು ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. ಮೂನ್ ವೈಟ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೇಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೆಲ್ವೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ - ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೀಟ್ಸ್​ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಾರಿನ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು 281 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ 786 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಒಳಾಂಗಣವು ಗ್ರೇ, ಫಾಕ್ಸ್​ ಸ್ಯೂಡ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಥ್ರೀ-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಇದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು L&K ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲೌಂಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 12.9-ಇಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ 10.4-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, 100W 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು 725W 13-ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ), ಚಾಲಿತ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿವೆ.

ಓದಿ: ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಸೈನ್​?

