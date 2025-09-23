ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಅಗ್ಗದ ವರ್ಸನ್ ಲಾಂಚ್: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Skoda Kodiaq Lounge Variant Launch: ಕೊಡಿಯಾಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ "ಲೌಂಜ್" ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 23, 2025 at 11:59 AM IST
Skoda Kodiaq Lounge Variant Launch: ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊಡಿಯಾಕ್ನ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ "ಲೌಂಜ್" ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಅಡಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸೆವೆನ್ ಬದಲು ಫೈವ್ ಸೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಬೆಲೆ: ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 39.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 3.77 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಎಲ್ & ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ಗಿಂತ ರೂ. 5.97 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, "ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್" ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 39.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 45.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್: ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ 18-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೋ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 5-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊರಭಾಗವು ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. ಮೂನ್ ವೈಟ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೇಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೆಲ್ವೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ - ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೀಟ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಾರಿನ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು 281 ಲೀಟರ್ಗಳಿಂದ 786 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಒಳಾಂಗಣವು ಗ್ರೇ, ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯೂಡ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಥ್ರೀ-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಲೌಂಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಇದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು L&K ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲೌಂಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 12.9-ಇಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ 10.4-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 100W 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು 725W 13-ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ), ಚಾಲಿತ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ಗಾಗಿ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ಓದಿ: ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಸೈನ್?