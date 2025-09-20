ಚೀನಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ! ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಟೆನ್ಶನ್, ‘ಸಿಂಪಲ್’ ಆಗಿಯೇ ಇವಿ ಮೋಟರ್ ರೆಡಿ!!
Rare Earth Free EV Motor: ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್-ಫ್ರೀ ಇವಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 7:51 AM IST
Rare Earth Free EV Motor: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ EV ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚೇತಕ್ ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ OEM (Original Equipment Manufacturer) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ EV ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ-ಮುಕ್ತ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಹಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೂಡ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ 2,00,000 ಚದರ ಅಡಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ! ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 158 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು!