ಮೊದಲ ಮೇಡ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೋದಿ!; ಇದು ಭಾರತದ ಪವರ್​ಹೌಸ್​ ಗುರು!! - FIRST MADE IN INDIA CHIP LAUNCHED

First Made in India Chip: ನವದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ‘ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ - 2025’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೊದಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಮೇಡ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೋದಿ (Photo Credit: ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 12:34 PM IST

First Made in India Chip: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ‘ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ 32-ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಿಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೈಷ್ಣವ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದ ಪೈಲಟ್ ಲೈನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಎಂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಐದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲ ‘ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೋದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ 32-ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂವಹನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (ISM) ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 76,000 ಕೋಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸನಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ (OSAT) ಪೈಲಟ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಪ್: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ CG-Semi ಈ ಪೈಲಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದು ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೈನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮೂಲಕ (DLI) ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು 23 ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ವೆಸೆಮಿ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ​​ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲ ಆದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸನಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಜರಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

