ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶೋರೂಂ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ಟೆಸ್ಲಾ: ಮೂರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್​​ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ - TESLA SHOWROOM IN DELHI

Tesla Showroom in Delhi: ಮುಂಬೈ ನಂತರ ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶೋ ರೂಂ ತೆರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶೋರೂಂ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ಟೆಸ್ಲಾ (Photo Credit: Tesla)
ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 2:08 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 2:53 PM IST

Tesla Showroom in Delhi: ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಏರೋಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಐಜಿಐ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ) ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶೋ ರೂಂ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ: ದೆಹಲಿಯ ಈ ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಅನ್ನು ನೋಡಲು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಯು (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕ) ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಎಷ್ಟು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವು 500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವು 622 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 201 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಇದು 19-ಇಂಚಿನ ಕ್ರಾಸ್‌ಫ್ಲೋ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಮಾಡೆಲ್ Y ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಸ್ಪೀಡ್​ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಇಂಟಿರೀಯರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇತರ SUV ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯುವುದು ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿ NCR ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

