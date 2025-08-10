Essay Contest 2025

50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಆಗಿವೆ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್​, 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್​ ರಿಕವರಿ! - SANCHAR SAATHI APP

Sanchar Saathi App: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು 50 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಕಳೆದುಹೋದ 5.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 12:47 PM IST

Sanchar Saathi App: ವಂಚನೆಯ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಉಪಕ್ರಮವು 5.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಷು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ 16.7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಟೆಲಿಕಾಂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಲಾಖೆಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು 21 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಂಚನೆಯ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹಣಕಾಸು ಫ್ರಾಡ್​ ರಿಸ್ಕ್​ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ (FRI) ಅನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, NBFC ಗಳು ಮತ್ತು UPI ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 34 ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10.02 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು/ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು FRI ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿ 3.05 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2023 ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು 2025 ಜನವರಿ 17ರಂದು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಕ್ಷು ಕೆಲಸವೇನು? ಶಂಕಿತ ವಂಚನೆಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂವಹನ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

