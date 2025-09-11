'ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, 48 MP x 3 ಕೂಡಾ 200MPಗೆ ಸಮನಲ್ಲ': ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Samsung On Apple: ಕೊನೆಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ್ಯಾದಂತ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 8:39 AM IST
Samsung On Apple: ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ ಏರ್, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ3, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 11 ಮತ್ತು ಎಸ್ಇ3 ವಾಚ್ಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
#iCant believe this is still relevant. 💀 https://t.co/s6SFaLTRSJ— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
2022ರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಪಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅದು ‘48 ಎಂಪಿ x 3 ಆದರೂ 200 ಎಂಪಿಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ. ‘ಕೆಲವರು ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
#iCant believe some people had to wait 5 years for Sleep Score 🫣— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ #iCant ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ‘ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ’ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ 2025: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
- ಐಫೋನ್ 17
- ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್
- ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ
- ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 11, ವಾಚ್ ಎಸ್ಇ 3, ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೂಗಲ್ನಂತೆಯೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
