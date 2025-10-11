ETV Bharat / technology

ಸೂಪರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್​ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ?

Samsung Galaxy M17 5g: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

SAMSUNG GALAXY M17 5G PRICE SAMSUNG GALAXY M17 5G SPECIFICATION SAMSUNG GALAXY M17 5G CAMERA SAMSUNG GALAXY M17 5G INDIA LAUNCH
ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 8:38 AM IST

Updated : October 11, 2025 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Samsung Galaxy M17 5g: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M16 5G’ ಗಿಂತ ವೇಗವಾದ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು ಫುಲ್​-HD+ (‎1,080x2,340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,100 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ-ಸೀರಿಸ್​ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಮೇಲಿರುವ ಟಿಯರ್-ಡ್ರಾಪ್ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ಒನ್ UI 7 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 6 ​​ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್‌ನಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಟೂಲ್ಸ್​ ಸೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್, ವಾಯ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ-ಸರಣಿ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ‘ಟ್ಯಾಪ್ & ಪೇ’ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC ಮತ್ತು Wi-Fi ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇದು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 75x77.9x164.4mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 192g ತೂಗುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy M17 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

  • 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,499
  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,999
  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,499

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಈ ಫೋನ್ ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್​ EMI ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Samsung Galaxy M17 5G Specifications

ಫೀಚರ್ಸ್​ವಿವರಗಳು
ಮಾಡೆಲ್Samsung Galaxy M17 5G
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್Android 15 ಆಧಾರಿತ One UI 7
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ6.7 ಇಂಚು Super AMOLED, Full HD Plus (1080x2340), 1100 nits ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, Gorilla Glass Victus ಪ್ರೊಟಕ್ಷನ್​
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು RAMExynos 1330 ಚಿಪ್​ಸೆಟ್​, 8GBವರೆಗೆ RAM
ಸ್ಟೋರೇಜ್​128GB ಇಂಟರ್ನಲ್​, microSD ಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ50MP (OIS) + 5MP Ultra-wide + 2MP Macro
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ13MP (Tear-drop ನಾಚ್​ ಡಿಸೈನ್​)
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​5000mAh, 25W ಫಾಸ್ಟ್​ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್​
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ5G Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C
ಎಐ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​Circle to Search, Gemini Live, Voice Focus, Knox Vault, On-device Voice Mail
ಪೇಮೆಂಟ್​, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​Samsung Wallet Tap & Pay, 6 ವರ್ಷ OS ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​
ಡಿಸೈನ್​, ಬಾಳಿಕೆIP54 Dust & Splash Resistant, ತೂಕ 192g, ಅಳತೆ 164.4 x 77.9 x 75mm

ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್ ಎಡಿಷನ್! ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ?

Last Updated : October 11, 2025 at 8:44 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M17 5G PRICESAMSUNG GALAXY M17 5G SPECIFICATIONSAMSUNG GALAXY M17 5G CAMERASAMSUNG GALAXY M17 5G INDIA LAUNCHSAMSUNG GALAXY M17 5G

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.