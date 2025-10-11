ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್! ಇದರ ಬೆಲೆ?
Samsung Galaxy M17 5g: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 11, 2025 at 8:38 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 8:44 AM IST
Samsung Galaxy M17 5g: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M16 5G’ ಗಿಂತ ವೇಗವಾದ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು ಫುಲ್-HD+ (1,080x2,340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,100 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ-ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಮೇಲಿರುವ ಟಿಯರ್-ಡ್ರಾಪ್ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ಒನ್ UI 7 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಗಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್ನಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್, ವಾಯ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ-ಸರಣಿ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ‘ಟ್ಯಾಪ್ & ಪೇ’ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC ಮತ್ತು Wi-Fi ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 75x77.9x164.4mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 192g ತೂಗುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy M17 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,499
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,999
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,499
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಈ ಫೋನ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Samsung Galaxy M17 5G Specifications
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಮಾಡೆಲ್
|Samsung Galaxy M17 5G
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|Android 15 ಆಧಾರಿತ One UI 7
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.7 ಇಂಚು Super AMOLED, Full HD Plus (1080x2340), 1100 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, Gorilla Glass Victus ಪ್ರೊಟಕ್ಷನ್
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು RAM
|Exynos 1330 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 8GBವರೆಗೆ RAM
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|128GB ಇಂಟರ್ನಲ್, microSD ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP (OIS) + 5MP Ultra-wide + 2MP Macro
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13MP (Tear-drop ನಾಚ್ ಡಿಸೈನ್)
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|5000mAh, 25W ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|5G Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C
|ಎಐ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್
|Circle to Search, Gemini Live, Voice Focus, Knox Vault, On-device Voice Mail
|ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
|Samsung Wallet Tap & Pay, 6 ವರ್ಷ OS ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
|ಡಿಸೈನ್, ಬಾಳಿಕೆ
|IP54 Dust & Splash Resistant, ತೂಕ 192g, ಅಳತೆ 164.4 x 77.9 x 75mm
