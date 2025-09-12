ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Samsung Galaxy F17 5G: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 5ಜಿ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 8:42 AM IST
Samsung Galaxy F17 5G: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F16ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ.
25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಬೆಲೆ: Samsung Galaxy F17 5G ಅನ್ನು ವೈಲೆಟ್ ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 4GB + 128GB ಮಾದರಿಗೆ 14999 ರೂ. 6GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 15999 ರೂ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 500 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಫೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್: Samsung Galaxy F17 5G 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1080x2340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ U ನಾಚ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟ AMOLED ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 ಮಾಡೆಲ್
|ಬೆಲೆ
|4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರೂ. 14,499
|6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರೂ. 15,999
|8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರೂ. 17,499
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 5nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಲಿ-G68 MP2 GPU ಲಭ್ಯ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ F16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G 4 ಮತ್ತು 6 GB RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 128 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2 TB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ Android 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು UI 7.0 ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
|ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F17 5G
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|90Hz | 6.7-inch FHD+ Super AMOLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|Exynos 1330
|RAM+ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4GB RAM + 128GB
|6GB RAM + 128GB
|ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್
|up to 2TB
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 5MP + 2MP
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5,000mAH
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
|25W
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|OneUI 7 based on Android 15
|6 years of OS upgrades
|6 years of security patch updates
4 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: Galaxy F17 5G ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದಲ್ಲಿದೆ. LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
