ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 ಎಂಟ್ರಿ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!

Samsung Galaxy A17 5G: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G’ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​, ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 ಎಂಟ್ರಿ (Image Credits: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 11:01 AM IST

Samsung Galaxy A17 5G: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ16ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್​ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 6 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 8 ಜಿಬಿ RAM ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 5000 ಎಂಎಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ 18999 ಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಬೆಲೆ 6 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಗೆ ರೂ. 18999 ಆಗಿದೆ. 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ 20499 ಆಗಿದ್ದರೆ, 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂ 23499 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

RAMStoragePrice (INR)
6GB128GBRs 18,999
8GB128GBRs 20,499
8GB256GBRs 23,499

Samsung Galaxy A17 5Gನ ಫೀಚರ್ಸ್​, ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6.7 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ U ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು 90 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G (Image Credits: Samsung)

ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲಿ-G68 MP2 GPU ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಕನಿಷ್ಠ 6 GB ಮತ್ತು 8 GB RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ 128 GB ಮತ್ತು 256 GB ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು 2 TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. Samsung Galaxy A17 5G ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್‌ ಸ್ಲಾಟ್​ಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ One UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy A17 5G specifications at a glance
Display90Hz Full HD+ Super AMOLED
ProcessorOcta-core Exynos 1330
Operating SystemOne UI 7 based on Android 15
Updates6 years of major OS upgrades and security updates
Rear Cameras50MP (primary) + 5MP (ultrawide) + 2MP (macro)
Front Camera13MP selfie camera
Battery | Charging5,000mAh | 25W charging
Ingress ProtectionIP54 certification
SecuritySide-mounted fingerprint sensor

ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಮೂರು ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್‌, ಇದರೊಂದಿಗೆ 5MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್​. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 5000 mAh ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್​ ತೂಕ 192 ಗ್ರಾಂ. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಹೊಸ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ! ಗೂಗಲ್-ಫೇಸ್‌ಬುಕ್​ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G (Image Credits: Samsung)
