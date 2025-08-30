Samsung Galaxy A17 5G: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ16ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 6 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 8 ಜಿಬಿ RAM ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 5000 ಎಂಎಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ 18999 ಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ17 5ಜಿ ಬೆಲೆ 6 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ರೂ. 18999 ಆಗಿದೆ. 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ 20499 ಆಗಿದ್ದರೆ, 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂ 23499 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
|RAM
|Storage
|Price (INR)
|6GB
|128GB
|Rs 18,999
|8GB
|128GB
|Rs 20,499
|8GB
|256GB
|Rs 23,499
Samsung Galaxy A17 5Gನ ಫೀಚರ್ಸ್, ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6.7 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ U ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು 90 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲಿ-G68 MP2 GPU ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಕನಿಷ್ಠ 6 GB ಮತ್ತು 8 GB RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 128 GB ಮತ್ತು 256 GB ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 2 TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. Samsung Galaxy A17 5G ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ One UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
|Samsung Galaxy A17 5G specifications at a glance
|Display
|90Hz Full HD+ Super AMOLED
|Processor
|Octa-core Exynos 1330
|Operating System
|One UI 7 based on Android 15
|Updates
|6 years of major OS upgrades and security updates
|Rear Cameras
|50MP (primary) + 5MP (ultrawide) + 2MP (macro)
|Front Camera
|13MP selfie camera
|Battery | Charging
|5,000mAh | 25W charging
|Ingress Protection
|IP54 certification
|Security
|Side-mounted fingerprint sensor
ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಮೂರು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ 5MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 5000 mAh ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 25 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ತೂಕ 192 ಗ್ರಾಂ. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಹೊಸ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ! ಗೂಗಲ್-ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್