ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಡೇ: ಅಂತ‘ರ್ಜಾಲ’ದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಜನ! - SAFER INTERNET DAY

Safer Internet Day: ಇಂದು ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 11ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೇನು?: ವರ್ಷಗಳಾದ್ಯಂತ ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 2004 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗ ಸೇಫ್‌ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸೇಫ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇನ್‌ಸೇಫ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 190 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ‘ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?.. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು’ (Too good to be true? Protecting yourself and others from scams online). ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುಚಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಿಶಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನದ ಗಮನ: ಸುರಕ್ಷಿತ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವಾಗಿದೆ.

ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನರು, ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇಫರ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಂಚಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?

ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟೆರಸಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟೆರಸಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟೆರಸಿ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂರವಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ಸ್​​: ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಸೈನ್​ಇನ್​ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಶೇರ್​ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನಾ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್, ಕ್ಯುಸ್ಟೋಡಿಯೊ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ನ್ಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಕೆಲವು ವಂಚನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಇಲಾಖೆ (DWP) ಅಥವಾ HM ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್​ಎಮ್​ಎಸ್​ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.