ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

Royal Enfield Price Cut: ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ತನ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 11:53 AM IST

Royal Enfield Price Cut: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ ತಯಾರಕರು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 350 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350, ಬುಲೆಟ್ 350, ಹಂಟರ್ 350, ಮೀಟಿಯರ್ 350 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.22,000 ವರೆಗಿನ ಕಡಿತವು ದೊಡ್ಡ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ಕನಸು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹಂಟರ್ 350 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,49,900 ರಿಂದ ರೂ. 1,74,655 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಟರ್ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರೂ. 1,52,655 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬುಲೆಟ್ 350 ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 1,76,625 ರಿಂದ ರೂ. 2,20,466 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಬುಲೆಟ್ 350 ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,98,466 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.

ಮೀಟಿಯರ್ 350ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 2,08,270 ರಿಂದ ರೂ. 2,32,545 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ರೂ. 22,000 ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್‌ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ. 2,10,545 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350. ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,20,466 ಇದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ). ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಈಗ ರೂ. 1,98,466 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಪರಿಣಾಮವು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಶೇ 28 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಶೇ 3 ಸೆಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವುಗಳು ಶೇ 40 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ-ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಬಿವೈಡಿ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ

